La maledizione di Essie è il caso social dei Mondiali | la squadra per cui tifa viene sempre eliminata

Durante i Mondiali di calcio, le squadre per cui tifava la creator sono state tutte eliminate. La sua presenza sui social si lega a questa sequenza di sconfitte, che ha attirato l’attenzione di molti utenti. Ogni volta che sosteneva una squadra, questa perdeva nelle partite successive, alimentando la percezione di una sorta di maledizione. La situazione ha generato numerosi commenti e meme tra gli utenti online.

Durante i Mondiali di calcio, la creator Essie è diventata il vero spauracchio delle tifoserie perché qualsiasi squadra per cui parteggiava finiva immancabilmente per essere eliminata. La situazione è diventata talmente virale che, prima della semifinale contro Messi e compagni, persino l'account ufficiale di Twitch per Regno Unito e Irlanda è intervenuto per propiziarsi gli astri, implorandola: "Per favore, tifa Argentina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Ferrari blinda Leclerc con un rinnovo “pluriennale”: “È la squadra che ho sempre amato”Charles Leclerc ha firmato un contratto pluriennale con la Ferrari, rimanendo in squadra nei prossimi anni.

Il caso dell’anatra influencer ai Mondiali: in Messico proposta la “Ley Merlín” per tutelare gli animali sui socialUna proposta di legge chiamata “Ley Merlín” è stata avanzata in Messico per proteggere gli animali sui social media.