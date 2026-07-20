Trump ruba la scena al Metlife | la finale dei Mondiali diventa show presidenziale

Durante la finale dei Mondiali, la Spagna ha conquistato il titolo, ma l’attenzione si è spostata su Donald Trump, che ha interrotto le celebrazioni con un’apparizione durante la foto di rito. L’ex presidente degli Stati Uniti si è presentato sul palco, attirando l’attenzione dei presenti e dei media, anche dopo aver consegnato la coppa. La sua presenza ha suscitato reazioni miste tra chi lo ha osservato e chi ha commentato l’accaduto sui social.

La finale dei Mondiali diventa show presidenziale. La Spagna vince, ma i riflettori restano su du Donald Trump che perfino dopo la consegna della coppa, invade la scena durante la foto di rito conclusiva alla premiazione. Dall’inizio del grande evento, il Presidente USA ha conquistato riflettori e passerella. Donald Trump ha fatto il suo ingresso al MetLife Stadium a bordo del Marine One, con Melania al fianco, proprio per l’atto finale dei Mondiali: la premiazione e la consegna del trofeo alla Spagna campione del mondo. L’accoglienza è stata diversa da quella della sua ultima apparizione a New York per la finale dei Knicks. Questa volta niente coro di fischi all’ingresso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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