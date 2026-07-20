Il 20 luglio 2026, il presidente degli Stati Uniti e la first lady hanno partecipato alla finale dei Mondiali di calcio Fifa 2026 al MetLife Stadium di New York. La partita ha visto affrontarsi Argentina e Spagna. La presenza di Trump e Melania è stata confermata durante l’evento sportivo. Nessun ulteriore dettaglio sui motivi della loro partecipazione o altre attività svolte durante la giornata.

(Agenzia Vista) Usa, 20 luglio 2026 Il Presidente Usa Trump e First Lady Melania al MetLife Stadium di New York per la finale dei Mondiali di calcio Fifa 2026, per la partita Argentina-Spagna. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mondiali Fifa 2026, Trump e Melania al MetLife Stadium di New York per la finale

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