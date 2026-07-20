Trump ripeteva la stessa frase ad ogni calciatore nella premiazione ai Mondiali | svelato il labiale

Durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali 2026, il presidente degli Stati Uniti avrebbe ripetuto la stessa frase a tutti i calciatori della Spagna e dell’Argentina. È stato analizzato un video che mostra il labiale, confermando che le parole pronunciate erano identiche per ogni atleta. La frase, rivolta ai giocatori, è risultata invariabile da un calciatore all’altro.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe rivolto le stesse parole a tutti i calciatori di Spagna e Argentina durante la premiazione dopo la finale dei Mondiali 2026. La sua presenza sul palco, però, ha acceso diverse polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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G7, Trump ARRIVA al tavolo dei colloqui: Sono il boss

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