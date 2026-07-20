Lo ha fatto a Trump Mondiali | il calciatore spagnolo e il gesto al momento della premiazione

Durante la cerimonia di premiazione del Mondiale 2026 vinto dalla Spagna, un calciatore spagnolo ha compiuto un gesto che ha attirato l'attenzione sui social. Il gesto è stato eseguito nel momento in cui la squadra ha ricevuto il trofeo, e in breve tempo ha generato commenti e discussioni online. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contenuto del gesto o sulle sue motivazioni.

La festa per la conquista del Mondiale 2026 da parte della Spagna è stata accompagnata da un gesto che, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro dei social e acceso il dibattito. Durante la cerimonia di premiazione, mentre i campioni del mondo sfilavano sul palco per ricevere le congratulazioni delle autorità presenti, un episodio ha attirato l’attenzione più della consegna del trofeo. Tra i protagonisti c’era anche Borja Iglesias, attaccante del Celta Vigo, da tempo conosciuto non solo per le sue qualità calcistiche ma anche per le sue prese di posizione su temi politici e sociali. Il giocatore era stato uno dei nomi più osservati già nelle ore precedenti alla finale, perché molti si chiedevano quale sarebbe stato il suo atteggiamento davanti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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