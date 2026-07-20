Trump protagonista anche al MetLife | Sul podio accanto agli spagnoli mentre Rodri alzava la Coppa

Notizia in breve

Durante la cerimonia al MetLife, un uomo è salito sul palco accanto agli spagnoli mentre Rodri alzava la Coppa del Mondiale. La Spagna aveva appena battuto l’Argentina nei tempi supplementari. L’uomo ha attirato l’attenzione dei presenti, rimanendo in piedi vicino ai campioni in carica. Nessuna altra persona è intervenuta o ha cercato di interrompere la scena. La presenza di questa figura ha creato un momento inatteso durante la celebrazione ufficiale.