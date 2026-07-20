Trump protagonista anche al MetLife | Sul podio accanto agli spagnoli mentre Rodri alzava la Coppa
Durante la cerimonia al MetLife, un uomo è salito sul palco accanto agli spagnoli mentre Rodri alzava la Coppa del Mondiale. La Spagna aveva appena battuto l’Argentina nei tempi supplementari. L’uomo ha attirato l’attenzione dei presenti, rimanendo in piedi vicino ai campioni in carica. Nessuna altra persona è intervenuta o ha cercato di interrompere la scena. La presenza di questa figura ha creato un momento inatteso durante la celebrazione ufficiale.
La Spagna ha vinto il Mondiale battendo l’Argentina nei tempi supplementari, ma oltre alle Furie Rosse, in campo è stato decisamente un altro il protagonista assoluto. Ci riferiamo a Donald Trump, una figura decisamente presente e quasi ingombrante nel corso dell’intera rassegna. Il Presidente degli Stati Uniti, ricorda The Athletic, “ è stato sonoramente fischiato dai tifosi presenti alla finale del Mondiale di domenica, insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino, prima di prendere parte alla cerimonia di consegna del trofeo “. Ma Trump è stato protagonista al momento della consegna del trofeo alla Spagna. Trump, ieri sera come al Mondiale per Club: sul podio per le celebrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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