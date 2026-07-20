Il presidente degli Stati Uniti è entrato in campo durante la cerimonia di premiazione, ricevendo fischi dallo stadio. Poco dopo, il calciatore ha allontanato il presidente prima di sollevare il trofeo.

Il presidente USA entra in campo e partono i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Sportmediaset.mediaset.it - Imbarazzo Trump, Rodri lo "sposta" al momento di alzare la Coppa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump, che imbarazzo durante la premiazione: prima i fischi fortissimi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppaDurante la premiazione della finale dei Mondiali, l’ex presidente è stato accolto con forti fischi dallo stadio, poi è stato allontanato da un...

“No no, via”. Mondiali, clamoroso Trump: è successo al momento della consegna della CoppaDurante la cerimonia di premiazione ai Mondiali, un uomo ha tentato di avvicinarsi alla Coppa mentre veniva consegnata ai vincitori.

Temi più discussi: Imbarazzo durante la premiazione, Trump prova a restare nella foto. Rodri lo invita a spostarsi; Trump, che imbarazzo durante la premiazione: i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppa; Imbarazzo durante la premiazione: Trump prova a restare nella foto... i giocatori non ci stanno; La premiazione di Trump alla Spagna campione del mondo è imbarazzante, ma Rodri gli rovina i piani.

Trump, che imbarazzo durante la premiazione: i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppa. Di Domenico Cannizzaro x.com

Cosa ne pensi di Trump che rifiuta di lasciare il palco mentre la Spagna accettava il trofeo della Coppa del Mondo? reddit

Trump, che imbarazzo durante la premiazione: i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppaIl tycoon è stato sommerso di buu all'ingresso in campo con Infantino, poi ha consegnato il trofeo alla Roja e ha provato a rimanere in mezzo per apparire in tutte le foto E prima ancora si è preso ... ilfattoquotidiano.it

Imbarazzo durante la premiazione, Trump prova a restare nella foto. Rodri lo invita a spostarsiIl tentativo del presidente Usa al centro dell'inquadratura dei Campioni del Mondo spiazza gli spagnoli. Il capitano della Spagna, miglior giocatore del torneo, si allarga e sembra cingere il fianco d ... msn.com