Imbarazzo Trump Rodri lo sposta al momento di alzare la Coppa

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti è entrato in campo durante la cerimonia di premiazione, ricevendo fischi dallo stadio. Poco dopo, il calciatore ha allontanato il presidente prima di sollevare il trofeo.

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Il presidente USA entra in campo e partono i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare il trofeo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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