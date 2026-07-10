pentathlon riccardo spagnoli sfiora il podio agli europei under 17

Notizia in breve

Ai Campionati Europei Under 17 di Pentathlon Moderno a Pontevedra, due atleti italiani si sono classificati quarti nella finale maschile. Riccardo Spagnoli ha concluso la gara a un passo dal podio. La competizione si è svolta con gli atleti in azione nelle discipline di scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Nessun atleta italiano è salito sul podio, ma la squadra ha ottenuto buoni risultati complessivi.