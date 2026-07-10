Pentathlon Riccardo Spagnoli sfiora il podio agli Europei Under 17

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai Campionati Europei Under 17 di Pentathlon Moderno a Pontevedra, due atleti italiani si sono classificati quarti nella finale maschile. Riccardo Spagnoli ha concluso la gara a un passo dal podio. La competizione si è svolta con gli atleti in azione nelle discipline di scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Nessun atleta italiano è salito sul podio, ma la squadra ha ottenuto buoni risultati complessivi.

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L’Italia sfiora il podio ai Campionati Europei Under 17 2026 di Pentathlon Moderno, in corso a Pontevedra, Spagna. La finale maschile infatti ha visto i nostri atleti grandi protagonisti, ma si sono dovuti accontentare di due quarti posti. Riccardo Spagnolini ha mancato di pochissimo la medaglia di bronzo chiudendo con 1526 punti. Il terzo posto lo ha conquistato invece il ceco Teodor Raska (1528 punti), quindi la medaglia d’oro è andata al tedesco Luis Thieke con 1559 punti, quindi l’argento a Egor Kushnarenko (atleti indipendenti) con 1545 punti. Oltre a Spagnolini buone prove anche per gli altri azzurri. Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) ha chiuso undicesimo con 1479 punti, Francesco Cavalli (P. 🔗 Leggi su Oasport.it

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