trump premia la spagna poi rodri lo allontana prima di alzare la coppa

Dopo aver consegnato la Coppa del Mondo alla squadra spagnola, il presidente degli Stati Uniti si è fermato a lungo di fronte alla squadra insieme al presidente della FIFA. Successivamente, è stato accompagnato da un giocatore, Rodri, che lo ha allontanato prima che la squadra sollevasse la coppa.

Dopo la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna, insieme ad Infantino, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha temporeggiato di fronte alla squadra, ma è stato poi accompagnato a lato da Rodri. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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