Durante la premiazione della finale dei Mondiali, l’ex presidente è stato accolto con forti fischi dallo stadio, poi è stato allontanato da un giocatore prima di ricevere la coppa. La finale si è conclusa con la vittoria della Spagna 1-0 contro l’Argentina. L’ex presidente aveva spinto per organizzare i Mondiali e si era attribuito la responsabilità dell’atto conclusivo, inclusa la consegna della coppa.

Ha voluto i Mondiali con tutte le sue forze, li ha ottenuti e si intestato l’atto conclusivo: la finale e la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna, vittoriosa 1-0 contro l’Argentina. Poi ha cercato di mettersi in mezzo per apparire in tutte le foto, ma un coraggioso Rodri – a differenza di Infantino – lo ha gentilmente (ma con il volto parecchio infastidito) accompagnato fuori dall’inquadratura per permettere alla squadra di avere una foto solo per sé. Donald Trump ha chiuso come peggio non poteva il suo Mondiale, cercando di replicare quanto fatto con il Chelsea al Mondiale per Club 2025, ma questa volta è stato rifiutato esplicitamente dai giocatori spagnoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump, che imbarazzo durante la premiazione: prima i fischi fortissimi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppa

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Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

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