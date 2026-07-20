Imbarazzo durante la premiazione | Trump prova a restare nella foto i giocatori non ci stanno

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la premiazione, l'ex presidente ha cercato di inserirsi nella foto di gruppo, ma i giocatori si sono allontanati, lasciando il suo tentativo senza successo. L'episodio si è svolto alla fine di un torneo internazionale, con l'ex presidente che si è avvicinato per unirsi ai festeggiamenti. I giocatori, però, hanno mantenuto le distanze, lasciando l'ex leader isolato.

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Ciao ciao, Mondiale americano, con i tuoi eccessi e le tue storture, i campioni immensi in campo e le ingiustizie fuori. Di questi 40 giorni bollenti in cui il calcio è stato stritolato dalla politica, si ricorderanno il formato stiracchiato oltre ogni logica, le frontiere chiuse con ferocia, i prezzi proibitivi. E poi il misterioso caso del centravanti squalificato e messo in campo grazie a una telefonata dal numero giusto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che chiama Gianni Infantino, presidente della Fifa sempre pronto ad ascoltare. In fondo, questa Coppa del Mondo è stata loro: né di Messi né di Rodri, ma dei due amici nel pallone, ieri come sempre uno accanto all’altro dietro a un vetro nella tribuna d’onore del MetLife. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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