Ceferin dimentica Marquinhos alla premiazione interviene Dembélé | gaffe prima di alzare la Champions

Notizia in breve

Durante la premiazione della Champions League, Ceferin ha quasi consegnato il trofeo a Dembélé invece del capitano della squadra vincitrice. La confusione è avvenuta prima di alzare la coppa, quando il presidente della UEFA ha chiamato erroneamente il giocatore sbagliato. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, con Ceferin che ha poi corretto l’errore e ha consegnato il trofeo al vero capitano.