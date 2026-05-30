Ceferin dimentica Marquinhos alla premiazione interviene Dembélé | gaffe prima di alzare la Champions
Durante la premiazione della Champions League, Ceferin ha quasi consegnato il trofeo a Dembélé invece del capitano della squadra vincitrice. La confusione è avvenuta prima di alzare la coppa, quando il presidente della UEFA ha chiamato erroneamente il giocatore sbagliato. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, con Ceferin che ha poi corretto l’errore e ha consegnato il trofeo al vero capitano.
Clamorosa gaffe di Ceferin durante la premiazione della Champions League: stava per consegnare la coppa a Dembélé al posto del capitano Marquinhos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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