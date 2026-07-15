Trump Usa Italia ed Europa L’intervista con l' ex sindaco di New York Bill de Blasio a Roma

L'ex sindaco di New York ha dichiarato che, dopo l'amministrazione Trump, i rapporti tra Italia e Stati Uniti potrebbero tornare a una condizione più normale. Ha aggiunto che l'ex presidente tende a individuare un nemico ovunque, descrivendo questa sua caratteristica. La dichiarazione è stata fatta durante un seminario a Roma dedicato alla costruzione del futuro.

(Agenzia Vista) Usa, 15 luglio 2026 "Dopo Trump i rapporti tra Italia e Usa saranno più normali. Speriamo. Lui deve sempre trovare un nemico ovunque, è fatto così", lo ha detto l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, a Roma, in occasione del seminario "Costruire il domani. Tra Europa, Stati Uniti e intelligenza artificiale", organizzato su iniziativa del Presidente del gruppo del Pd Francesco Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Koch (Heineken): "Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati". Vannacci: "Legge elettorale, il Campo Largo ha esultato? Il Camposanto ha dimostrato di non volere le preferenze" Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump, Usa, Italia ed Europa. Lintervista con l'ex sindaco di New York Bill de Blasio a Roma

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