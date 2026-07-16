A New York è stato annunciato un divieto di costruzione di nuovi data center per un anno. La decisione è stata presa dalla governatrice, che ha citato preoccupazioni riguardo all’aumento delle bollette energetiche, all’esaurimento delle risorse naturali e alle incertezze per i residenti. La misura riguarda esclusivamente lo Stato di New York e mira a limitare lo sviluppo di strutture di grandi dimensioni nel breve termine.

New York fa da apripista. Per un anno, nello Stato americano non si potranno costruire data center. A spiegare la ragione è la governatrice Kathy Hochul: “Lo sviluppo dei data center minaccia di far aumentare le bollette di luce e acqua, di far esaurire le nostre risorse naturali e di creare incertezze tra i newyorkesi. È quindi una mia responsabilità prendere provvedimenti”. Durante i prossimi 12 mesi, dunque, le autorità competenti valuteranno gli effetti delle nuovi costruzioni e fisseranno dei criteri uniformi a cui tutte le aziende dovranno adeguarsi. La moratoria interessa anche le strutture che superano le soglie tra i 20 e i 50 megawatt. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo stop ai data center a New York riaccende lo scontro negli Usa (e non solo)

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