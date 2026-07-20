Trump | All' Iran non è rimasto nulla nuovi raid contro di loro in memoria dei patrioti caduti

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto dichiarato, l'Iran avrebbe subito gravi danni militari, perdendo quasi tutto. Sono stati condotti nuovi raid contro il paese, in memoria dei patrioti caduti.

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(Agenzia Vista) New York, 20 luglio 2026 "L'Iran è stato danneggiato molto, molto duramente. Hanno perso quasi tutto, dal punto di vista militare. Gli è rimasto ben poco. Hanno qualche missile, hanno qualche drone, hanno una certa capacità produttiva, non molta. Noi controlliamo lo stretto, loro non controllano nulla. Quindi vedremo cosa succederà, ma li abbiamo colpiti di nuovo molto duramente stasera, e lo abbiamo fatto in onore dei. probabilmente tre, sono probabilmente tre anziché due, grandi patrioti." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa prima di imbarcarsi sull'Air Force One. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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