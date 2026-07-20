Nuovi raid contro Teheran Trump | Colpito duramente in onore dei soldati caduti Colpite due petroliere nello stretto di Hormuz

Le forze statunitensi hanno colpito per la nona notte consecutiva obiettivi in Iran, tra cui centri di comando, sistemi di difesa aerea, siti missilistici e reti di comunicazione. In risposta, sono state colpite due petroliere nello stretto di Hormuz. Il presidente ha dichiarato che le azioni sono state compiute in onore dei soldati caduti e come risposta alle provocazioni iraniane.

Si intensifica lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Per la nona notte consecutiva, le forze americane hanno colpito centri di comando, difese aeree, siti missilistici e reti di comunicazione iraniane. Teheran ha risposto rivendicando attacchi contro basi Usa in Kuwait e Giordania e contro due petroliere nello Stretto di Hormuz. Trump promette una risposta durissima per i soldati caduti, mentre Rubio invita gli alleati a contribuire alla sicurezza della navigazione. Resta alto il rischio regionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump: Abbiamo colpito duramente l'Iran, rappresaglia per quanto accaduto

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