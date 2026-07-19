Soldati uccisi vendetta Usa contro l’Iran Trump | triste per il loro sacrificio Nuovi raid colpita l’isola di Qeshm

Le forze statunitensi hanno condotto nuovi raid sull’isola di Qeshm, colpendo obiettivi non specificati. Questa azione segue la morte di soldati statunitensi, provocando una risposta di vendetta contro l’Iran. Il presidente Trump ha commentato la situazione esprimendo tristezza per il sacrificio dei soldati uccisi. Solo un mese fa, Trump aveva firmato un accordo di pace con l’Iran a Versailles.

Roma, 19 luglio 2026 – Sembra impossibile, ma solo un mese fa il presidente americano Donald Trump firmava a Versailles il memorandum di pace con la Repubblica islamica. Ora il tycoon chiede al Congresso di estendere all’Iran il progetto di sanzioni contro chi acquista petrolio ed energia dalla Russia, mentre l’esercito statunitense completa l’ottava notte consecutiva di raid. “Le nostre forze – ha scritto su X il Comando centrale degli Stati Uniti – hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni”.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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