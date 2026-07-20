Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita in una abitazione in una struttura di emergenza abitativa nella zona di Ussita. I vicini, preoccupati per la sua assenza e l’impossibilità di contattarlo, hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha effettuato un sopralluogo e ha constatato il decesso. La vittima era anche consigliere comunale. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso.

È stato trovato senza vita nella sua casetta, in una Sae della Pieve a Ussita, il 60enne Bernardino Di Antonio (nella foto), consigliere comunale. I vicini, non vedendolo, hanno iniziato a preoccuparsi perché non rispondeva neanche al telefono e hanno dato l’allarme chiamando i carabinieri. Sabato sera la tragica scoperta: Di Antonio era esanime in camera da letto, morto da tre giorni. Aveva lasciato un biglietto in cui diceva di avvisare i parenti. Tantissimi i messaggi di affetto per lui. In passato era stato il benzinaio del paese. Dietro la sua timidezza, si nascondeva una persona di una straordinaria ricchezza intellettuale. "Bernardino era uno scrigno pieno di tesori – dice la sindaca Silvia Bernardini (ricordando quando la settimana scorsa le aveva regalato un vasetto di marmellata di more fatta da lui) – l’ho sempre definito così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nella Sae, addio a Di Antonio

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