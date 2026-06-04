Antonio Geraldi, ex direttore delle carceri di Augusta e Piazza Armerina, è stato trovato morto a Siracusa. La scoperta è avvenuta in un’abitazione della città. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso né sulla causa. La notizia è stata confermata dalle autorità senza ulteriori commenti.

È stato ritrovato senza vita Antonio Geraldi, ex direttore degli istituti penitenziari di Augusta e Piazza Armerina e figura di riferimento dell'amministrazione penitenziaria siciliana. Il suo corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, in una strada di Siracusa, all'interno del veicolo che utilizzava abitualmente per spostarsi in città. Il ritrovamento e le prime ricostruzioni Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo del mezzo. A notare la sua presenza nell'auto sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo, per poi constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato morto a Siracusa Antonio Geraldi, ex direttore delle carceri di Augusta e Piazza Armerina

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