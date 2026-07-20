Simone Avondetto si è laureato campione italiano elite di cross country olimpico, vincendo la gara con una prestazione dominante. La competizione si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, con il ciclista della Wilier-Vittoria Factory Team che ha chiuso con un vantaggio significativo sugli inseguitori. La vittoria permette ad Avondetto di ottenere il titolo nazionale, mentre l’altra atleta sul podio ha concluso in seconda posizione. La gara si è svolta senza incidenti di rilievo.

Simone Avondetto è il nuovo Campione Italiano Elite di Cross Country Olimpico. Il portacolori della Wilier-Vittoria Factory Team ha dominato la prova che ha chiuso la giornata tricolore alla Tenuta Rive degli Angeli, a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, regalando alla formazione diretta da Marco Trentin una prestigiosa doppietta grazie al secondo posto di Juri Zanotti. "È il mio primo titolo Elite nell'XCO e sono davvero felice di poter indossare questa maglia anche nelle competizioni internazionali. Ho cercato di impostare la mia gara fin dall'inizio, mantenendo un ritmo alto. Il Campionato Italiano è sempre una prova particolare, molto sentita, quindi sono davvero soddisfatto di questa vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tricolori Mtb, nel cross country fanno festa Avondetto e Berta

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