A Bicton, nel Regno Unito, si è conclusa la seconda giornata della tappa numero 2 della Nations Cup 2026 di completo, con la Gran Bretagna ancora in testa dopo la prova di salto ostacoli. Domani si svolgerà la fase del cross country. La competizione ha visto partecipanti e cavalli impegnati nella prova di salto ostacoli, con i risultati che mantengono la squadra britannica in posizione di vantaggio.

La seconda giornata della tappa numero 2 della Nations Cup 2026 di completo è andata in archivio a Bicton, nel Regno Unito, dove cavalieri e amazzoni insieme ai loro cavalli si sono impegnati nella prova di salto ostacoli. A comandare è sempre la Gran Bretagna: la formazione padrona di casa ha messo insieme uno score complessivo di 91.8 penalità. Un punteggio, quello del trio formato da Kirsty Chabert-Tom McEven-Laura Collet, che consente ai britannici di comandare saldamente la graduatoria. Al secondo e al terzo posto infatti, si sono sistemati: gli Stati Uniti, al momento a 107.7, e la Nuova Zelanda, a 115.3; Irlanda, quarta e ultima, con 119. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: a Bicton comanda ancora la Gran Bretagna nel completo. Domani il cross country

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