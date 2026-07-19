Durante la gara di cross country in località Nervosa della Battaglia, Simone Avondetto e Martina Berta hanno vinto i titoli Elite. La competizione si è svolta su un percorso difficile, complicato dalla pioggia e dal caldo. Avondetto ha ottenuto il suo primo titolo in questa categoria, mentre Berta ha conquistato la nona vittoria consecutiva. La gara ha visto anche la partecipazione di giovani talenti, che si sono distinti nelle rispettive categorie.

Il cross country italiano ha incoronato i propri campioni alla Tenuta Rive degli Angeli di Nervosa della Battaglia. Su un tracciato e selettivo, reso ancora più impegnativo dalla pioggia e dalle alte temperature, Simone Avondetto e Martina Berta hanno conquistato i titoli Elite. Successi anche per Fabio Bassinan e Valentina Corvi tra gli Under 23, mentre Giovanni Bosio e Angelica Gatto hanno trionfato nelle categorie Juniores. Avondetto ha preso il controllo della gara Elite maschile fin dai primi giri, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Il piemontese della Wilier-Vittoria ha chiuso in solitaria in 1h25’48”, conquistando il primo titolo italiano Elite della carriera. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tricolori XCO, Avondetto conquista il primo titolo Elite: Berta fa nove, giovani talenti in festa

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