Trick Williams | Presto farò coppia sul ring sul ring di wrestling con il rapper Lil' Yachty
Trick Williams ha annunciato che presto farà coppia sul ring di wrestling con il rapper Lil’ Yachty. Il campione degli Stati Uniti WWE sarà tra i protagonisti della terza stagione di WWE Unreal - La storia dietro le quinte, disponibile su Netflix dal 21 luglio. La notizia è stata comunicata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul match o sulla data precisa. La collaborazione tra wrestler e rapper è stata confermata, ma non sono stati forniti altri chiarimenti.
Il campione degli Stati Uniti WWE tra i protagonisti della terza stagione di WWE Unreal - La storia dietro le quinte, disponibile su Netflix dal 21 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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