WWE | Rivelata la reazione del backstage alla coppia Trick Williams – Lil Yachty

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, è stata al centro dell’attenzione la presenza di una celebrità che ha accompagnato il campione degli Stati Uniti, Trick Williams. La partecipazione di questa figura nota ha suscitato reazioni diverse tra i membri del backstage, alcuni dei quali si sono espressi pubblicamente, mentre altri hanno preferito mantenere il riserbo. La questione dell’ingresso di personaggi famosi nel mondo del wrestling continua a dividere opinioni tra gli addetti ai lavori, con discussioni che si protraono da tempo.

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Nell’eterna polemica sul fatto se sia giusto o meno coinvolgere le celebrità nel pro wrestling, una in particolare sta attualmente occupando uno spazio importante a SmackDown, insieme allo United States Champion Trick Williams. Stiamo ovviamente parlando del rapper Lil Yachty, arrivato durante la WrestleMania season probabilmente come tentativo di boost per le vendite dell’evento, ma che poi pare aver messo “radici” nello show WWE del venerdì sera. In questo clima di diffusa contestazione delle presenze inflazionate per le celebrità, un nuovo report avrebbe fatto luce sul parere che i diretti interessati hanno suscitato tra gli addetti ai lavori con il loro rendimento delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rivelata la reazione del backstage alla coppia Trick Williams – Lil Yachty ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trick Williams: “Potremmo vedere presto Lil Yachty sul ring”.Lil Yachty potrebbe presto avere un ruolo più importante in WWE rispetto a quello di “spalla” di Trick Williams che avrà a Wrestlemania 42. WWE: Trick Williams parla di Shawn Michaels, Triple H e del momento virale con Randy OrtonDurante la sua ascesa in WWE, Trick Williams ha avuto l’opportunità di lavorare sotto la guida di due delle figure più influenti della compagnia:...