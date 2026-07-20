Lil Yachty si sta preparando per i suoi match di wrestling, secondo Trick Williams. Il rapper potrebbe salire sul ring della WWE in un prossimo futuro. Williams ha commentato che Yachty vivrà il suo sogno di competere nel wrestling. La collaborazione tra i due si sta rafforzando, alimentando le aspettative su un possibile debutto di Yachty nel mondo del wrestling. Non ci sono ancora date ufficiali o conferme sulla sua partecipazione.

Trick Williams ha trovato un prezioso alleato nel rapper Lil Yachty, lasciando intendere che quest’ultimo potrebbe salire sul ring della WWE in un futuro non troppo lontano. Yachty è al fianco del campione sin dal periodo che ha preceduto WrestleMania 42 e, all’inizio di questo mese, lo ha aiutato a presentare una versione personalizzata del WWE United States Championship. Trick Williams svela i retroscena dell’alleanza con Lil Yachty. Nel corso di un’intervista concessa a Rompipallone, Trick Williams ha parlato anche del suo modo di interpretare il proprio personaggio in WWE e della volontà di non lasciarsi definire esclusivamente come un heel o un babyface: “Per quanto mi riguarda, e posso parlare solo per me stesso, non voglio rinchiudermi in una categoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Trick Williams e Lil Yachty sempre più uniti: “Yachty si sta preparando per i suoi match, vivrà il suo sogno”

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TRICK WILLIAMS & LIL YACHTY BACKSTAGE CELEBRATION AFTER U.S. TITLE WIN!

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