WWE | Backlash 2026 si arricchisce Sami Zayn vs Trick Williams per il titolo USA

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, la WWE ha annunciato un nuovo incontro per l’evento Backlash 2026, previsto per sabato 9 maggio presso la Benchmark International Arena di Tampa, Florida. La sfida vedrà contrapposti Sami Zayn e Trick Williams per il titolo degli Stati Uniti. Questa novità si aggiunge alle altre già confermate per la manifestazione, che si svolgerà tra circa un mese.

Nel corso dell’ultimo episodio di SmackDown, la WWE ha ufficializzato un nuovo match titolato per Backlash 2026, evento in programma sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa, Florida. Dopo aver perso il titolo degli Stati Uniti contro Trick Williams a WrestleMania, Sami Zayn non aveva ancora chiuso i conti con il campione. Nelle settimane successive aveva infatti cercato vendetta travestendosi dal celebre “ Gingerbread Man”, il personaggio mascotte coinvolto nella rivalità. Questa settimana, però, Sami ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia direttamente sul costume. Sami Zayn distrugge il Gingerbread Man, Trick Williams reagisce.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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