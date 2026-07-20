Triathlon l’Italia trionfa nella staffetta mista della World Cup di Edmonton!
L’Italia ha vinto per la prima volta la staffetta mista di una tappa della World Cup di triathlon a Edmonton, in Canada. Il quartetto azzurro, composto da atleti di nazionalità italiana, ha concluso la gara davanti agli altri team in competizione. La vittoria rappresenta un risultato storico per il paese nel circuito internazionale di triathlon. La competizione si è svolta su percorsi di nuoto, ciclismo e corsa, con le squadre che si sono sfidate in un formato a turni.
L’Italia trionfa per la prima volta nella staffetta mista di una tappa della World Cup di triathlon: ad Edmonton, in Canada, il quartetto azzurro composto da Paola Sacchi (707), Miguel Espuna Larramona (G.S. Fiamme Oro Pro Patria Milano), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) ed Euan De Nigro (C.S. Carabinieri) si impone nella gara con frazioni di 300 metri di nuoto, 6.8 km di ciclismo e 1.8 km di corsa, guadagnando punti preziosi nel ranking olimpico e riscattando l’opaca prestazione dei Mondiali. Proprio la vicinanza con la gara iridata, che la settimana scorsa ha consegnato alla Francia i primi pass olimpici, fa sì che il parterre non... 🔗 Leggi su Oasport.it
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