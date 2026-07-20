Triathlon l’Italia trionfa nella staffetta mista della World Cup di Edmonton!

Notizia in breve

L’Italia ha vinto per la prima volta la staffetta mista di una tappa della World Cup di triathlon a Edmonton, in Canada. Il quartetto azzurro, composto da atleti di nazionalità italiana, ha concluso la gara davanti agli altri team in competizione. La vittoria rappresenta un risultato storico per il paese nel circuito internazionale di triathlon. La competizione si è svolta su percorsi di nuoto, ciclismo e corsa, con le squadre che si sono sfidate in un formato a turni.