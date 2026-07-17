Triathlon l’Italia cerca la riscossa nella tappa di Edmonton della World Cup

Inizia in Canada la tappa di Edmonton della World Cup di triathlon, seconda gara del circuito internazionale dopo la prova di Amburgo. La competizione coinvolge atleti di tutto il mondo e si svolge in un percorso che comprende nuoto, ciclismo e corsa. La gara si svolge su diverse distanze e si conclude con la premiazione dei migliori. La tappa di Edmonton rappresenta un nuovo appuntamento nella stagione di triathlon a livello globale.

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione internazionale del triathlon. Dopo la splendida tappa delle World Series di Amburgo dello scorso fine settimana, siamo ai nastri di partenza di un altro appuntamento di grande importanza che si disputerà in Canada. Stiamo parlando, infatti, della tappa di Edmonton della World Cup 2026 che proporrà nel weekend del 18-19 agosto, le due gare individuali e la mixed relay. Un programma ricco che ci regalerà il consueto grande spettacolo grazie anche alla presenza di atleti e atlete di altissimo livello. Le gare, che saranno disputate su distanza sprint, saranno così suddivise: 750 metri nella parte di nuoto attorno al William Hawrelak Park, quindi 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Iniziare il Triathlon: le risposte che avrei voluto avere PRIMA di gareggiare

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