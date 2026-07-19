Triathlon Solomon Okrafo Smart beffa il padrone di casa Tyler Mislawchuk nella prova di Edmonton della World Cup
Solomon Okrafo-Smart ha vinto la gara di triathlon sprint a Edmonton, nella tappa della World Cup 2026. Durante la prova, ha superato il padrone di casa Tyler Mislawchuk, che si è classificato secondo. La corsa si è svolta su un percorso veloce e tecnico, attirando numerosi spettatori. La competizione si è conclusa con un finale emozionante, con il vincitore che ha tagliato il traguardo pochi secondi davanti al rivale.
Solomon Okrafo-Smart si è aggiudicato la tappa di Edmonton (Canada) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Nella città dello stato dell’Alberta è andata in scena la gara individuale su distanza sprint e, come sempre, emozioni e spettacolo non sono mancati. Tutti aspettavano il successo del padrone di casa, Tyler Mislawchuk, ma il canadese è stato bruciato allo sprint proprio dal britannico classe 2004 Solomon Okrafo-Smart chiudendo con il tempo di 52:20 assieme anche allo statunitense Reese Vannerson ed al francese Nathan Grayel che, suo malgrado, ha chiuso fuori dal podio in quarta posizione. Quinta posizione per l’ungherese Gergely Kiss a 7 secondi di distacco, sesta per lo statunitense Sullivan Middaugh a 8, quindi settima per il padrone di casa Martin Sobey a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
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