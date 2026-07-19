triathlon solomon okrafo smart beffa il padrone di casa tyler mislawchuk nella prova di edmonton della world cup

Notizia in breve

Solomon Okrafo-Smart ha vinto la gara di triathlon sprint a Edmonton, nella tappa della World Cup 2026. Durante la prova, ha superato il padrone di casa Tyler Mislawchuk, che si è classificato secondo. La corsa si è svolta su un percorso veloce e tecnico, attirando numerosi spettatori. La competizione si è conclusa con un finale emozionante, con il vincitore che ha tagliato il traguardo pochi secondi davanti al rivale.