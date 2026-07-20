È stato avviato un progetto sperimentale sull’idrocolonterapia negli anziani ospiti di case di riposo. La sperimentazione si svolge presso una struttura assistenziale nel comune di Trevignano Romano. La Federazione Sanità Conf.e.p.i. ha annunciato l’inizio di questa iniziativa, che mira a valutare i benefici della terapia nelle persone che vivono in residenze assistenziali. La sperimentazione rappresenta il primo tentativo di analizzare gli effetti dell’idrocolonterapia in questo contesto.

Roma – La Federazione Sanità Conf.e.p.i. annuncia l’avvio del primo progetto sperimentale dedicato alla valutazione dei benefici dell’idrocolonterapia negli ospiti di strutture residenziali assistenziali (RSA), un’iniziativa che prenderà il via presso la Casa Sabate di Trevignano Romano. L’iniziativa nasce dalla convinzione che il benessere intestinale rappresenti uno dei pilastri fondamentali della salute generale della persona, in particolare nei soggetti anziani, nei quali problematiche quali stipsi cronica, rallentato transito intestinale, gonfiore addominale e difficoltà digestive incidono in modo significativo sulla qualità della vita, sul benessere psicofisico e, più in generale, sullo stato di salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trevignano: Nelle case di riposo progetto su idrocolonterapia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate nelle ipab e nelle case di riposo "rovente" per assenza di personaleCon l’arrivo dell’estate, le Ipab e le case di riposo della provincia di Padova affrontano una crescente carenza di personale.

Bolzano, il teatro nelle case di riposo. Per e con gli anzianiA Bolzano, il teatro si fa strada nelle case di riposo attraverso un progetto che coinvolge gli anziani sia come spettatori che come partecipanti.

Temi più discussi: A Trevignano Romano progetto sperimentale idrocolonterapia in case riposo; Trevignano Romano, al via il progetto sperimentale sull’idrocolonterapia nella Casa Sabate; Schianto mortale a Trevignano, fissati i funerali di Ennio Corazzin; Daniele Silvestri a Trevignano: un ritorno alle radici musicali.

A Trevignano Romano progetto sperimentale idrocolonterapia in case riposoRoma, 17 lug. (askanews) – La Federazione Sanità Conf.e.p.i. annuncia l’avvio del primo progetto sperimentale dedicato alla valutazione dei benefici dell’idrocolonterapia negli ospiti di strutture res ... askanews.it

Madonna di Trevignano, Avella: Mi hanno messo una bara sull’auto/ Soldi associazione? Ho sentito voci…A Storie Italiane la notizia del caso della Madonna di Trevignano, con Gisella rinviata a giudizio: ecco che cosa ha detto Luigi Avella Si parla del caso della Madonna di Trevignano a Storie italiane, ... ilsussidiario.net