Bolzano il teatro nelle case di riposo Per e con gli anziani
A Bolzano, il teatro si fa strada nelle case di riposo attraverso un progetto che coinvolge gli anziani sia come spettatori che come partecipanti. L'iniziativa mira a portare spettacoli teatrali direttamente nei luoghi di soggiorno, offrendo agli ospiti delle strutture un'opportunità di interazione culturale. La presenza degli attori nelle residenze si inserisce in un programma pensato per favorire momenti di svago e socializzazione tra gli anziani.
A Bolzano il teatro entra nelle case di riposo per una iniziativa rivolta agli anziani come spettatori ma anche come protagonisti. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Bolzano, il teatro nelle case di riposo. Per e con gli anziani
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