Estate nelle ipab e nelle case di riposo rovente per assenza di personale
Con l’arrivo dell’estate, le Ipab e le case di riposo della provincia di Padova affrontano una crescente carenza di personale. La mancanza di operatori e assistenti si fa sentire in modo più evidente durante questa stagione, mettendo a rischio la qualità delle cure e l’assistenza agli ospiti. La situazione, già complessa in passato, si aggrava con il caldo e l’aumento delle esigenze di assistenza, creando preoccupazioni tra familiari e operatori.
Con l'arrivo della stagione estiva, la situazione all'interno delle Ipab (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza) e delle case di riposo della provincia di Padova rischia seriamente di precipitare. A lanciare l'allarme, esprimendo forte preoccupazione per la tenuta dei servizi e per il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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