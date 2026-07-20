treno di amichevoli si parte col sarnano

Notizia in breve

La squadra ha iniziato la preparazione con un’amichevole a Sarnano, dove si è svolto il primo test stagionale. Dopo il trasferimento di sabato, la squadra ha sistemato le strutture e ha iniziato gli allenamenti. La sessione di allenamento è stata la prima sotto la guida del nuovo staff tecnico. Nessun dettaglio su risultati o partecipanti specifici è stato comunicato.