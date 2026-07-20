Treno di amichevoli Si parte col Sarnano
La squadra ha iniziato la preparazione con un’amichevole a Sarnano, dove si è svolto il primo test stagionale. Dopo il trasferimento di sabato, la squadra ha sistemato le strutture e ha iniziato gli allenamenti. La sessione di allenamento è stata la prima sotto la guida del nuovo staff tecnico. Nessun dettaglio su risultati o partecipanti specifici è stato comunicato.
La Sambenedettese ha acceso i motori della nuova stagione. Dopo il trasferimento di sabato a Sarnano e la sistemazione nelle strutture che ospiteranno squadra e staff fino al 1° agosto, i rossoblù hanno iniziato le prime sedute di lavoro sul terreno del campo Mario Maurelli, quartier generale della preparazione estiva agli ordini di Roberto Boscaglia. Il ritiro marchigiano accompagnerà la formazione rossoblù verso l’esordio nel prossimo campionato di Serie C. Il primo banco di prova arriverà già domani, 21 luglio, quando la Samb affronterà il Sarnano, formazione di Seconda Categoria, in un allenamento congiunto che consentirà allo staff tecnico di valutare la condizione atletica della rosa dopo i primi giorni di preparazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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