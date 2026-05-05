Giovane si sdraia sui binari mentre il treno parte salvato in extremis dalla polizia

La settimana scorsa, il 28 aprile, una giovane persona si è sdraiata sui binari di una stazione ferroviaria mentre un treno stava partendo. L’intervento immediato della polizia ha evitato che si verificasse un incidente. L’episodio si è verificato in una stazione ferroviaria della zona e ha coinvolto i servizi di sicurezza e le forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati feriti.

Giovane si sdraia sui binari mentre il treno è in partenza. È successo alla stazione ferroviaria di Orte la settimana scorsa, il 28 aprile per la precisione. Una situazione drammatica risolta grazie alla prontezza del personale ferroviario e al coraggio degli operatori della Polfer. “Un agente -.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoL'arresto nei pressi di Castel San Pietro Terme dopo la segnalazione di una persona sospetta sui binari. Milano, giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binariUn giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.