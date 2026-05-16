L’estate del 2026 a Viterbo si apre con il Premio Calabrese, un evento che segna l’inizio di una serie di manifestazioni nella zona. A Soriano nel Cimino, la manifestazione si svolge come appuntamento principale, coinvolgendo diverse discipline sportive, culturali e tradizionali. La presenza del premio rappresenta il primo di molti eventi che si terranno nel corso della stagione, attirando partecipanti e pubblico da diverse zone della regione.

Estate 2026 top a Soriano nel Cimino: ebbene sì, il Premio Calabrese apre una stagione di grandi eventi tra sport, cultura e tradizione. Andiamo per ordine e scopriamo di più su una stagione densa di emozioni in Lazio, in provincia di Viterbo. L’estate 2026 di Soriano nel Cimino si annuncia come una delle più ricche e identitarie degli ultimi anni. La Pro Loco, insieme alle realtà istituzionali e associative del territorio, ha costruito un calendario, diffuso anche sui vari canali di comunicazione online dedicati, che mixa in grande stile illustri ospiti, tradizioni gastronomiche e natura. Il leit motiv è chiaro ed emblematico: valorizzare Soriano e farla vivere come mai prima, all’insegna di grandissime emozioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Estate 2026 a Viterbo: si parte forte col Premio Calabrese

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