A Manhattan sono state evacuate centinaia di persone a causa di un focolaio di legionella che ha causato tre morti. Oltre 70 casi sono stati segnalati nella zona. Le autorità sanitarie stanno ispezionando le torri di raffreddamento sospettate come fonte del contagio. La situazione rimane sotto controllo, con interventi in corso per contenere il diffondersi del batterio. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi previsti per la risoluzione del problema.

Centinaia di evacuati a Manhattan per un focolaio di legionella che ha provocato tre morti. Le autorità sanitarie di New York sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza nel ricco Upper East Side, dove si sono registrati 74 casi di legionellosi, una grave infezione polmonare diffusa da un batterio per via respiratoria, spesso attraverso i sistemi di aria condizionata e impianti idrici. Numerose le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione in attesa della disinfezione dei condotti. Il morti per il focolaio di legionella Il dipartimento di Salute della città di New York ha comunicato il bollettino dei casi di legionellosi aggiornano a tre il numero di decessi per la malattia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tre morti a New York per focolaio di legionella, oltre 70 casi a Manhattan: torri di raffreddamento nel mirino

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Three cruise ship passengers die in suspected hantavirus outbreak • FRANCE 24 English

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