Ebola la conferma di un focolaio in Congo | 246 casi sospetti e 65 morti

È stata confermata una nuova epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo l'Africa CDC, sono stati riscontrati 246 casi sospetti e 65 persone sono decedute a causa del virus. La diffusione del contagio ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali e internazionali, che stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure di contenimento. La regione è al centro di un'attenzione crescente in seguito alla diffusione del virus.

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