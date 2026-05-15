Ebola la conferma di un focolaio in Congo | 246 casi sospetti e 65 morti

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata una nuova epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo l'Africa CDC, sono stati riscontrati 246 casi sospetti e 65 persone sono decedute a causa del virus. La diffusione del contagio ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali e internazionali, che stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure di contenimento. La regione è al centro di un'attenzione crescente in seguito alla diffusione del virus.

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(Adnkronos) – Nuova epidemia di virus Ebola. L'Africa Cdc conferma un'epidemia nella provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo. "Stiamo monitorando attentamente la situazione", scrive su X l'agenzia Africa Cdc che ha convocato oggi una riunione di coordinamento urgente di alto livello con la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda, il Sud Sudan e i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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