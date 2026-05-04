Un focolaio di hantavirus si è verificato a bordo della nave MV Hondius, attualmente bloccata al largo di Capo Verde. A causa dell'infezione sono decedute tre persone e altri ospiti presentano condizioni gravi. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire l'origine del contagio e l’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando la situazione. La nave rimane in attesa di ulteriori sviluppi e interventi.

La nave MV Hondius bloccata al largo di Capo Verde: indagini in corso sull’origine del contagio e monitoraggio dell’Oms.. HANTAVIRUS- Una crociera esclusiva partita da Ushuaia, in Argentina, e diretta alle Isole Canarie si è trasformata in una tragedia sanitaria in mezzo all’Oceano Atlantico. A bordo della nave MV Hondius, battente bandiera olandese, è scoppiato un grave focolaio di sospetta infezione da hantavirus, che ha già causato tre vittime e diversi casi gravi tra passeggeri ed equipaggio. L’imbarcazione, con circa 150 turisti e 70 membri dell’equipaggio a bordo, si trova attualmente bloccata al largo di Praia, capitale di Capo Verde. Le autorità locali stanno fornendo assistenza, ma hanno vietato lo sbarco per motivi di sicurezza sanitaria.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Hantavirus, focolaio su una crociera nell’Atlantico: tre morti e casi gravi a bordo

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