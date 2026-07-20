Tre libri dedicati all’Odissea raccontano la storia dal punto di vista delle donne. Uno si concentra sulle protagoniste femminili, analizzando il loro ruolo e le difficoltà incontrate durante il viaggio. Un altro approfondisce le figure femminili secondarie, evidenziando le loro relazioni con i personaggi maschili. Il terzo raccoglie testi e interpretazioni di autori moderni che reinterpretano i personaggi femminili dell’epopea.

Il successo dell’Odissea di Christopher Nolan ha riportato al centro dell’immaginario uno dei racconti fondativi della cultura occidentale. Ma, mentre il film segue il lungo e accidentato viaggio di Ulisse verso Itaca, esiste un’intera costellazione di romanzi che sceglie di osservare quella stessa storia dai suoi margini, dando voce ai personaggi che Omero aveva lasciato nell’ombra. Sono soprattutto le figure femminili a trasformare l’epica del ritorno in un racconto diverso, più intimo e ambiguo. Penelope non è più soltanto la moglie fedele che attende, Circe smette di essere la maga pericolosa incontrata lungo il cammino e persino il ricongiungimento finale perde la rassicurante linearità con cui è entrato nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tre libri che raccontano l’Odissea dal punto di vista delle donne

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Etymologicon: Quando le Parole Raccontano Storie Dimenticate

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