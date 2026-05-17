Spalletti a DAZN | Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale sono il primo responsabile

L’allenatore della Juventus ha commentato la partita trasmessa su DAZN, definendola “pessima sotto tutti i punti di vista”. Ha aggiunto che se la squadra non reagisce mentalmente, lui è il primo a prendersi le responsabilità. La partita si è conclusa con una sconfitta contro la Fiorentina, e l’allenatore ha espresso il suo disappunto riguardo alle prestazioni complessive della squadra. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il fischio finale.

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