Spalletti a DAZN | Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale sono il primo responsabile

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Juventus ha commentato la partita trasmessa su DAZN, definendola “pessima sotto tutti i punti di vista”. Ha aggiunto che se la squadra non reagisce mentalmente, lui è il primo a prendersi le responsabilità. La partita si è conclusa con una sconfitta contro la Fiorentina, e l’allenatore ha espresso il suo disappunto riguardo alle prestazioni complessive della squadra. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il fischio finale.

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di Luca Fioretti Spalletti a DAZN: «Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il ko con la Fiorentina. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ANALISI – « È un po’ quello che aleggia prima di andare a giocare queste partite, diventa la partita della vita, dove butti la stagione. Secondo me bisognerebbe iniziare a reagire a questo modo di metterci la pressione addosso, perchè poi è vero che questa gara determinava molte cose ma il livello di squadra e il livello di calcio che ha proposto sempre rimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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