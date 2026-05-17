Spalletti a DAZN | Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale sono il primo responsabile
L’allenatore della Juventus ha commentato la partita trasmessa su DAZN, definendola “pessima sotto tutti i punti di vista”. Ha aggiunto che se la squadra non reagisce mentalmente, lui è il primo a prendersi le responsabilità. La partita si è conclusa con una sconfitta contro la Fiorentina, e l’allenatore ha espresso il suo disappunto riguardo alle prestazioni complessive della squadra. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il fischio finale.
di Luca Fioretti Spalletti a DAZN: «Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il ko con la Fiorentina. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ANALISI – « È un po’ quello che aleggia prima di andare a giocare queste partite, diventa la partita della vita, dove butti la stagione. Secondo me bisognerebbe iniziare a reagire a questo modo di metterci la pressione addosso, perchè poi è vero che questa gara determinava molte cose ma il livello di squadra e il livello di calcio che ha proposto sempre rimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SPALLETTI: Abbiamo tentato di fare la nostra partita in maniera troppo lenta | Serie A Enilive
Sullo stesso argomento
Spalletti a Dazn: «Noi dobbiamo giocare per vincere le partite e non sperare di ottenere i tre punti. Questa squadra ha periodi di partita dominanti e altri di superficialità»di Francesco SpagnoloSpalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato nel dettaglio la prestazione della Juventus contro il Lecce.
Leggi anche: "Vogliamo un quadro più chiaro sotto tutti i punti di vista e capire cosa succederà"
Tra e Spalletti resterà alla guida della Juventus, ma il tema adesso è l’incastro con i giocatori a disposizione Adriano Bacconi sulla Juventus di Spalletti #DAZNBetClub #TuttiInGioco #DAZN x.com
SPALLETTI VS KELLY: BENVENUTI AD UN NUOVO CAPITOLO Come spesso accade, nei 'BordoCam' di DAZN, si vede un Luciano Spalletti piuttosto esigente nei confronti di Lloyd Kelly. Spesso incaricato della prima impostazione Sabato in Lecce-Juve - Facebook facebook
Spalletti a DAZN: Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il ko con la FiorentinaSpalletti a DAZN: Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus dopo il ko con la Fiorentina ... juventusnews24.com
Spalletti a DAZN: Abbiamo fatto di meno di quello che potevamo fareLuciano Spalletti commenta la pesantissima sconfitta casalinga contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Le sue parole: Sconfitta molto pesante. tuttojuve.com
Le parole di Spalletti dopo la partita: La posizione in classifica fa ovviamente la differenza. Per salire il più in alto possibile, devi vincere le partite. È ciò che ti permette di consolidare la tua posizione e muoverti verso il prossimo obiettivo. A livelli altissimi, tutto s reddit