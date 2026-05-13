Al via la rassegna Trame di Memoria Donne che raccontano storie di donne

Giovedì 14 maggio alle 18 si apre ufficialmente a Caserta la rassegna culturale “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, organizzata dall’Associazione Liberi Orizzonti aps nell’ambito del Maggio dei Libri. L’evento si svolge presso il Vovo Pacomio di via Mazzini e prevede una serie di incontri dedicati alla memoria e alle storie femminili, con l’obiettivo di promuovere narrazioni legate alle esperienze di donne.

Giovedì 14 maggio alle 18, presso il Vovo Pacomio di via Mazzini a Caserta, prende avvio, nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, la rassegna culturale “Trame di Memoria promossa dall’Associazione Liberi Orizzonti aps. Donne che raccontano storie di donne”, un percorso.🔗 Leggi su Casertanews.it

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