Travolto in bici Daniele Faggi | è morto l’uomo che patteggiò per la morte dell’operaia Luana D’Orazio

Daniele Faggi è morto domenica in un incidente stradale mentre era in bicicletta. Era noto per aver patteggiato con la moglie una condanna relativa alla morte di un’operaia avvenuta nel 2021. La sua morte segue un episodio di traffico che ha coinvolto il suo veicolo. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

È morto domenica in un incidente stradale Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nel 2021 della giovane operaia Luana D’Orazio. Faggi, 67 anni, era in vacanza in Versilia e stava andando in bici quando è stato travolto da un’auto tra Viareggio e Massarosa, come riporta Il Tirreno. La conducente dell’auto, che viaggiava nella stessa direzione di marcia della bici, è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore. La polizia municipale ha eseguito rilievi su causa e dinamica del sinistro, i cui esiti non sono ancora noti. Le condanne per la morte di Luana D’Orazio e il ruolo di Faggi. Daniele Faggi lavorava nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) di cui risulta titolare la moglie, L uana Coppini. 🔗 Leggi su Open.online

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