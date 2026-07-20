Morto in un incidente in bici Daniele Faggi | era l’amministratore dell’azienda in cui morì Luana d’Orazio

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 67 anni è deceduto in un incidente in bicicletta avvenuto ieri a Massarosa, in provincia di Lucca. L’uomo era l’amministratore dell’azienda in cui aveva lavorato una giovane operaia, deceduta in un altro incidente nello stesso stabilimento. L’incidente si è verificato domenica 19 luglio, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze. La polizia sta svolgendo le verifiche del caso.

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Ieri, domenica 19 luglio, a Massarosa (Lucca) in un incidente in bici è morto Daniele Faggi: aveva 67 anni ed era l'amministratore dell'azienda in cui è morta la giovane operaia Luana d’Orazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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