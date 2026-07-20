Morto in un incidente in bici Daniele Faggi | era l’amministratore dell’azienda in cui morì Luana d’Orazio

Un uomo di 67 anni è deceduto in un incidente in bicicletta avvenuto ieri a Massarosa, in provincia di Lucca. L’uomo era l’amministratore dell’azienda in cui aveva lavorato una giovane operaia, deceduta in un altro incidente nello stesso stabilimento. L’incidente si è verificato domenica 19 luglio, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze. La polizia sta svolgendo le verifiche del caso.

Ieri, domenica 19 luglio, a Massarosa (Lucca) in un incidente in bici è morto Daniele Faggi: aveva 67 anni ed era l'amministratore dell'azienda in cui è morta la giovane operaia Luana d’Orazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scontro bici-auto a Massarosa, muore Daniele Faggi: era il titolare della ditta dove morì Luana D'OrazioUn uomo di 67 anni è morto domenica mattina in un incidente a Montramito, Massarosa.

Morto nell’incidente con la bici, la vittima è Daniele Faggi. Era il titolare della ditta dove perse la vita Luana d’OrazioUn uomo di 67 anni è morto in un incidente con la bicicletta avvenuto ieri mattina a Massarosa.

Temi più discussi: Morto nell’incidente con la bici, la vittima è Daniele Faggi. Era il titolare della ditta dove perse la vita Luana d’Orazio; Morto Daniele Faggi, era il titolare di Luana D’Orazio. L'incidente a Massarosa a 67 anni a bordo della sua bici; Il titolare di Luana D’Orazio morto in un incidente stradale in Versilia: inutili i soccorsi; Muore in bici travolto da un’auto. Un gran botto, impossibile salvarlo.

L’uomo era in vacanza in Versilia quando è stato travolto e ucciso da un’auto all’altezza di Massarosa. Aveva patteggiato un anno e sei mesi dopo il processo per la morte della giovane operaia x.com

I mate a Daniele Faggi, te rangatira o Luana D'Orazio, i tetahi aitua paihikara i Versilia.Un grave incidente in bicicletta è costato la vita a Daniele Faggi, 67 anni, imprenditore di Montemurlo conosciuto per la vicenda giudiziaria legata alla morte dell'operaia 22enne Luana D’Orazio. notizie.it

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