Il titolare di un’azienda nel Lucchese è morto ieri mattina dopo essere stato investito mentre pedalava. L’uomo, che aveva 45 anni, stava attraversando una strada in bicicletta quando è stato travolto da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La vittima era conosciuta nel settore e gestiva un’attività da diversi anni. La polizia ha avviato accertamenti sull’incidente.

Il titolare della ditta dove ha perso la vita Luana D’Orazio nel 2021 è morto nella mattinata di ieri. Daniele Faggi, questo il nome dell’uomo, è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa nel Lucchese. La dinamica dell’incidente. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte dei presenti e del personale sanitario: l’uomo è deceduto poco dopo l’impatto. L’incidente, secondo quanto riportato dal Tirreno, è avvenuto tra Viareggio e Massarosa verso le 9 e mezzo. A bordo della macchina, una Fiat Panda bianca, c’era una donna di 59 anni, Oss all’ospedale Versilia, e una bambina di due anni. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travolto da un’auto mentre è in bici: morto il titolare dell’azienda in cui lavorava Luana D’Orazio

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L’uomo era in vacanza in Versilia quando è stato travolto e ucciso da un’auto all’altezza di Massarosa. Aveva patteggiato un anno e sei mesi dopo il processo per la morte della giovane operaia x.com

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