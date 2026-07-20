Tramvia Firenze | linea Leopolda-Piagge posata la prima linea

Notizia in breve

Oggi è stata posata la prima pietra della linea 4.1 della tramvia a Firenze, tra Leopolda e Piagge. Alla cerimonia era presente la sindaca, che ha sottolineato l’attesa dei cittadini per il collegamento con una zona considerata strategica. I lavori sono iniziati ufficialmente con questa fase. La linea collegherà le due aree, migliorando i collegamenti urbani. La posa è avvenuta nel centro della città, di fronte a testimoni e rappresentanti delle istituzioni.