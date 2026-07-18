Lunedì 20 luglio iniziano i lavori per la nuova linea della tramvia tra Leopolda e Piagge. La comunicazione è stata data da rappresentanti istituzionali in un incontro a Palazzo Vecchio. La linea 4.1 prevede l'avvio di cantieri lungo il percorso, anche se non sono stati ancora specificati i tempi di durata. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del tracciato o sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Lunedì 20 luglio partono i lavori per la tramvia 4.1, la linea Leopolda-Piagge. Ad annunciarlo in Palazzo Vecchio, sono stati la sindaca Sara Funaro, il governatore Eugenio Giani, l'assessore comunale alla Mobilità Andrea Giorgio e il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro. Sono 800 i giorni della durata prevista dei lavori, circa 2 anni e mezzo. Una volta terminata, la nuova linea, sarà lunga 6,4 chilometri, di cui 3 sulla sede della vecchia ferrovia e quindi con i cantieri che su quella parte non avranno impatto sulla viabilità, avrà 11 fermate oltre ai due capolinea, con un tempo di percorrenza medio di 21 minuti e con una frequenza di un tram ogni 6 minuti e 25 secondi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Tramvia Firenze, lunedì partono i lavori della nuova linea Leopolda-Piagge. Il percorso, la durata dei cantieri: ecco come sarà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TramviaFI, da lunedì 9 marzo si amplia il cantiere della sede in viale Gramsci

Notizie e thread social correlati

Tramvia Firenze, cantieri: chiuso lunedì notte tratto di via Villamagna. Il percorso alternativoNella notte di lunedì, un tratto di via Villamagna sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di costruzione del nuovo ponte dedicato alle...

Cantieri per il tram e strade chiuse, ecco la mappa dei lavori da oggi lunedì 18 maggio 2026Da questa mattina, in città sono iniziati o proseguiti lavori di sistemazione stradale e di installazione della rete tranviaria.

Si parla di: Non solo tramvia: partono asfaltature e lavori sui lungarni, l'impatto sulla viabilità.

Tramvia Firenze, lunedì partono i lavori della nuova linea Leopolda-Piagge. Il percorso, la durata dei cantieri: ecco come saràSono 800 i giorni della durata prevista dei lavori, circa 2 anni e mezzo. Una volta terminata, la nuova linea, sarà lunga 6,4 chilometri, avrà 11 fermate oltre ai due capolinea ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, gli scavi per la tramvia riportano alla luce un tratto delle mura medievaliI lavori per la realizzazione della tramvia continuano a regalare importanti scoperte archeologiche nel cuore di Firenze. Gli scavi per la posa dei binari in piazza Beccaria hanno riportato alla luce ... toscanaoggi.it