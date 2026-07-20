Una coppia di 50enni ha perso la vita in un incidente con la moto a Macerata. Si erano trasferiti da poco in Umbria e sono deceduti entrambi nello schianto, avvenuto sabato sera intorno alle 20. La coppia, composta da un uomo di 50 anni e una donna di 49, è morta a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Si erano trasferiti in Umbria da poco. Sono morti insieme nello schianto con la moto, a distanza di pochi minuti uno dall’altra. Giancarlo Petri, 50 anni, ed Emanuela Teschini, 49, sono morti sabato sera, intorno alle 20.45, sulla provinciale 78 a Passo Colmurano, in provincia di Macerata, scontrandosi con un furgone. Una morte che ha scosso due comunità. Lei, mamma di un ragazzo, fino a qualche mese fa aveva lavorato come operaia nell’azienda agricola AgriColfiorito, a Taverne di Serravalle, mentre attualmente era occupata in una stireria a Scopoli, frazione di Foligno. La coppia, che prima abitava a Taverne, infatti di recente si era trasferita in Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico schianto in moto. Coppia di 50enni muore in un incidente a Macerata

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