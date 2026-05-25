Tragico schianto | Riccardo muore in sella alla sua moto

Una domenica pomeriggio nella Bassa Romagna si è conclusa con la morte di un motociclista in seguito a un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto è avvenuto lungo una strada provinciale, dove il motociclista ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Uno scontro mortale tra un'automobile e una motocicletta ha spezzato una domenica pomeriggio nella Bassa Romagna. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 17.45 nel tratto di strada che collega i comuni di Lugo e Cotignola. A perdere la vita è Riccardo Battaglia, 53 anni, residente a Lugo ma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“E’ volato proprio lì”. Tragico schianto nella notte per Luca, era in sella alla sua motoNella notte a Gorla Minore, nel Varesotto, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Luca Guzzetti, un uomo di 56 anni residente a...

Tragico incidente a Leno, Alessandro Cagioni muore a 19 anni in sella alla sua motoDomenica 29 marzo, intorno alle 18, a Leno, nel Bresciano, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 19 anni.

Argomenti più discussi: Morte di Riccardo Delle Monache, automobilista indagato per l'incidente sulla superstrada; Schianto fatale in moto a Valmadrera: muore un 28enne di Eupilio; Riccardo Branchini, stallo sullo svuotamento del Furlo: l’appello della famiglia; Tragico incidente di motonautica Muore il campione Massimo Rossi.

Orte – Schianto sulla Superstrada, Riccardo Delle Monache muore in moto a soli 42 anniORTE - Ha un nome la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri sulla statale 675, tra Viterbo nord e Bagnaia. A perdere la vita è stato Ricca ... etrurianews.it