Tragico schianto | Riccardo muore in sella alla sua moto

Da bolognatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una domenica pomeriggio nella Bassa Romagna si è conclusa con la morte di un motociclista in seguito a un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto è avvenuto lungo una strada provinciale, dove il motociclista ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Uno scontro mortale tra un'automobile e una motocicletta ha spezzato una domenica pomeriggio nella Bassa Romagna. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 17.45 nel tratto di strada che collega i comuni di Lugo e Cotignola. A perdere la vita è Riccardo Battaglia, 53 anni, residente a Lugo ma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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