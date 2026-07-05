Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A11 Firenze-Mare, coinvolgendo una moto e un camper. Un giovane di 21 anni alla guida della moto è deceduto a seguito dello scontro. Il traffico sulla carreggiata è rimasto bloccato per diverse ore, causando lunghe code. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Grave incidente nella mattinata di domenica 5 luglio sull’ autostrada A11 Firenze-Mare, dove un motociclista di 21 anni ha perso la vita in uno scontro con un camper. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42. Inutili i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti una moto e un camper. L’impatto è stato particolarmente violento e per il giovane motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale Pegaso, insieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico schianto sull’A11 tra moto e camper: muore un ragazzo di 21 anni, traffico in tilt

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