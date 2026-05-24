Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla SS 106, con due persone ferite gravemente e trasportate in ospedale via elicottero. L'incidente è avvenuto nei pressi di un autovelox, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro. Una vettura, una Mercedes, è finita sul terrapieno dopo l'impatto. Non sono state comunicate altre informazioni su dinamica o eventuali responsabilità.

? Punti chiave Come hanno fatto le auto a scontrarsi vicino all'autovelox?. Perché la Mercedes è finita sul terrapieno dopo l'impatto?. Chi sono i due residenti trasportati d'urgenza con l'elisoccorso?. Quali indagini sta conducendo la Polizia sulla dinamica dello scontro?.? In Breve Scontro tra Mini, Mercedes e Panda sabato 23 maggio vicino al Sant’Anna.. Feriti residenti a Isola Capo Rizzuto e Cutro trasportati a Crotone.. Vigili del Fuoco estraggono gli autisti dalle lamiere presso l'autovelox.. Polizia di Stato gestisce viabilità e rilievi sulla SS 106.. Due persone ferite in codice rosso sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Crotone dopo un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 maggio sulla SS 106, nei pressi del Sant’Anna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra tre auto sulla SS 106: due feriti gravi e l’elisoccorso

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incidente mortale a Trebisacce sulla SS 106

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